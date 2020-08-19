Libya’nın geleceğine iki mühür: Deniz üssü eğitim merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle Trablus'ta bir araya gelmişti. Bakanlar burada Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile toplantılar düzenledi. Arap basınına yansıyan haberlere göre Libya yetkilileriyle imzalanan anlaşma doğrultusunda Misrata kentinde üçlü bir askeri koordinasyon merkezinin kurulmasının yanı sıra Katar'ın başkenti Doha'da ise Birleşmiş Milletler tarafından Libya'da resmi olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler için eğitim merkezleri ve karargahlar kurulması kararlaştırıldı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Libyalı kaynaklar da Misrata'da deniz üssü kurulacağını doğruladı.Libya'nın kuzeybatısında Akdeniz kıyısında bir liman kenti olan Misrata başkent Trablus'un 210 km kadar doğusunda yer alıyor. 400 bin nüfuslu Misrata hem başkentin korunmasında hem de Libya'daki enerji kaynaklarının kontrolünde ve naklinde stratejik bir pozisyona sahip . Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş önceki gün yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'ya destek verme konusunda anlaştık" demişti. Bu kapsamda danışmanlar ve askeri personelin Libya'ya gönderilmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Nemruş, Türk ve Katarlı bakanların, siyasi çözümü ve meşru hükümeti desteklediklerini vurguladığını aktardı.