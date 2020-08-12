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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yunanistan'ın hesapları suya düştü! Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor

Son dakika haberi: 'ın hesapları suya düştü! Türk donanması 'de kuş uçurtmuyor

'in 'de faaliyete başlamasının ardından adeta tutuştu. 'nin Doğu 'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine engel olmak için her yolu deneyen Yunanistan'ın tüm senaryoları suya düştü. Oruç Reis sismik araştırmalara başlarken, donanma Yunanistan'dan gelebilecek tacizlere karşı 24 saat koruma sağlıyor. İşte Doğu Akdeniz'de yaşanan son dakika gelişmelerin detayları...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 11:09
Son dakika haberi: Yunanistan'ın hesapları suya düştü! Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor

'in faaliyete başlamasının ardından paniğe kapıldı. Oruç Reis'i engellemeye çalışan Yunanistan'ın planları ortaya çıktı. Yunan kurmaylarının Oruç Reis'i engellemek için hazırladığı senaryoları boşa çıktı. Türk donanması Yunan tacizlerine karşı 24 saat tetikte. İşte 'de yaşanan son dakika gelişmeler...

Son dakika haberi: Yunanistan'ın hesapları suya düştü! Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor

Kahire ile yaptığı korsan anlaşmayla 'nin Mavi Vatan'ını işgale kalkışan , Türk donanmasının net cevabı karşısında sessizliğe büründü. Sismik araştırma gemisi 'i fırkateynler eşliğinde Mısır-Girit arasına gönderen Ankara'nın karşısına ne Atina ne de destekçisi ülkeler çıkabildi.

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Son dakika haberi: Yunanistan'ın hesapları suya düştü! Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor

YUNANSİTAN YİNE AVRUPA'YA SIĞINDI

Gemilerin bölgeyi terk etmesi için 'ye 'süre veren' Yunan tarafı, isteğinin gerçekleşmediğini görünce yine Avrupa ve NATO'ya yardım çağrısı yaptı. Masadaki işgal hamlesini sahada göstermeye cesaret edemeyen Yunanlılar, Antalya sahilinden 250 kilometre güneydeki 'i 6 korvet, 6 fırkateyn, bir de denizaltının koruduğunu iddia ederek kendi kamuoylarına 'düşman çok güçlü' mesajı vermekle yetindi. Kaş-Meis hattında ATAK helikopterlerinin cirit attığı, Türk SİHA'larının açıklarını sürekli taradığı ve F-16'ların her an teyakkuz halinde olduğu mavi cephe, Atina tarafının psikolojik yenilgisiyle sonuçlandı.

Son dakika haberi: Yunanistan'ın hesapları suya düştü! Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Yaşananları yorumlayan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, 'ın bir inandırıcılığı kalmadığına dikkat çekerek, " bölgedeki üstünlüğünü gösterdi. Benim orada beklediğim ciddi bir silahlı çatışmaya varacak bir gerginlikti. Türkiye ile büyük bir gerginliği ve sonu silahlı çatışmaya varacak bir süreci Yunanistan'ın göze alamadığı ve yönetemediği görüldü" dedi. Türkiye'nin 'savaşı kazandığını' söyleyen Gürdeniz, şunları dile getirdi:

Son dakika haberi: Yunanistan'ın hesapları suya düştü! Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor

BÜYÜK BİR YENİLGİ

"'ın bir inandırıcılığı yoktu. bu manevrayla onu ıspat etti. Hep dediğim şey, Türkiye 2-0 önde başladı. Sahayı ilan ettik, Navtex yayınlandık, daha sonra 21 Temmuz'da geri çekilerek iyi niyet göstergesinde bulunduk. Üst üste iyilikler yapıldı. Bunun karşılığında Yunanistan, büyük bir hata yaparak Mısır'la anlaştı. Türkiye'nin şu anki tutumu ve manevrası kadar doğru bir davranış olamaz.

Son dakika haberi: Yunanistan'ın hesapları suya düştü! Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor

Atina, askeri ve diplomatik olarak Ankara karşısında çok büyük bir yenilgi aldı. Çünkü 'yi gereksiz yere aldattı. 'Uluslararası Adalet Divanına gideceğiz' dedi; sonra Mısır'la uluslararası hukuka uygun olmayan oldubitti bir anlaşma yaptı. Bu çereçevede hileli diplomatik hareketinden sonra askeri gücünü kullanamadı. Askeri güç ve diplomatik güç bir arada olmazsa bir işe yaramaz. Türkiye ne yapıyor, sahasını ilan ediyor, gerektiğinde o sahaya askeri gücünü de koyuyor. İşte Yunan bunu başaramadı."

Son dakika haberi: Yunanistan'ın hesapları suya düştü! Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor

CÜRET EDERLERSE...

" fiili bir müdahalede bulunmaya cüret ederse o şartlar altında 'in yanındaki savaş gemilerinin müdahalesi kaçınılmazdır. Uluslararası örf, adet, çatışmayı önleme tüzüğü vardır. Buna savaş koşullarında bile riayet edilir. Uluslararası hukuk ve nezaketten kaynaklanır. Gemilerin açık deniz alanlarında birbirlerine saygı duyarak yaklaşmaları gerekir. Burada gergin bir durum olduğu için Yunanistan bunu bozmak için elinden gelen gayreti gösterecektir. 'nin burada gemiye fiziki bir zarar gelmeyecek tarzda önlemler alarak bu tip faaliyetleri caydırması gerekir. Zaten savaş gemilerimizin varlığı da onun içindir."

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