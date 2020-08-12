Son dakika haberi: Yunanistan'ın hesapları suya düştü! Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor

Atina, askeri ve diplomatik olarak Ankara karşısında çok büyük bir yenilgi aldı. Çünkü Türkiye'yi gereksiz yere aldattı. 'Uluslararası Adalet Divanına gideceğiz' dedi; sonra Mısır'la uluslararası hukuka uygun olmayan oldubitti bir anlaşma yaptı. Bu çereçevede hileli diplomatik hareketinden sonra askeri gücünü kullanamadı. Askeri güç ve diplomatik güç bir arada olmazsa bir işe yaramaz. Türkiye ne yapıyor, sahasını ilan ediyor, gerektiğinde o sahaya askeri gücünü de koyuyor. İşte Yunan bunu başaramadı."