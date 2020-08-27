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, 6 ilin sağlık müdürü ile toplantı yaptı

, 6 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemini kullanarak gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan , yeni tedbir ve sahadaki ihtiyaçlar konusunda bilgilendirme yaptı. Koca, hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi için de talimat verdi.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 09:10 Son Güncelleme: 27.8.2020 09:11 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile toplantı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün bir toplantı gerçekleştirdi. Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle İl Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

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6 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞTÜ


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Güldüm, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ile İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

BAKAN KOCA TALİMAT VERDİ

Bakan Koca, toplantılara ilişkin yaptığı açıklamada, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile toplantı yaptı
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