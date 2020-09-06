Türkiye facianın izlerini siliyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felaketin ardından kentte yaralar sarılmaya devam ediyor. Patlama sonucu yapılan yardımların kendilerine ulaşmamasından şikayet eden halk, yıkılan evlerini tamir etme çalışmalarını sürdürüyor. Halk ve yerel örgütler bir araya gelerek facianın etkilediği mahalle, ev ve sokakları temizliyor. Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 190 kişi öldü. 6 bin 500'den fazla kişi yaralandı, şehirdeki binalar büyük hasar gördü.Türkiye'nin yardım elini uzattığı bölgede STK'lar acil yardım çalışmalarına devam ederken Sadaka Taşı Derneği de ihtiyaç sahibi 50 ailenin zarar gören evlerinin tadilatını gerçekleştirdi. Lübnan'da bulunan yardım ekipleri Beyrut ve çevre bölgelerde evsiz kalmış 11 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıtımı, 10 bin aileye içme suyu, 200 aileye kumanya ve binlerce aileye düzenli ekmek dağıtımı gerçekleştirerek toplamda 60 binden fazla kişiye yardım ulaştırdı.Yardım çalışmalarını koordine etmek için bir ayda ikinci kez Beyrut'a giden Sadaka Taşı Genel Başkanı Kemal Özdal "Lübnan ekonomik kriz, koronavirüs salgını ve patlama nedeniyle çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Biz patlamanın yaşandığı ilk günden itibaren bölgede planlı bir şekilde çalışmalara başladık. Beyrut Limanı'nda yer alan Osmanlı Dönemi'nden kalma 250 yıllık tahıl ambarı patlama sonrası kullanılamaz hale geldi, ülke genelinde yaşanan krizle birlikte ekmek bulmak konusunda büyük bir problem yaşanıyor. Biz de binlerce aileye un ulaştırdık. Sıcak yemek dağıtımları, kumanya, su ve ekmek dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bölgeye yardım ulaştırmayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan binlerce evin kullanılamaz hale geldiği bölgede zarar gören evlerin onarımlarına da başladık. Halen bölgede acil olarak un, tıbbi malzeme ve ilaca ihtiyacı var. Hayırseverlerimizin yapmış olduğu desteklerle kardeş Lübnan halkının yaralarını sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.