Son dakika: DSÖ direktöründen kritik uyarı! Koronavirüsten sonraki salgın için...

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Her ülke, salgının seyrini kontrol altına almak için bazı kurallar belirlese de vaka sayıları bazı verileri ortaya koyuyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARDI

Korona virüs salgınında dünya genelinde vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden gelecek salgınlar için uyarı yapıldı.

"BİR SONRAKİ SALGINA HAZIR OLMALI"

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, ülkeleri halk sağlığını yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti. Bir sonraki pandemi başladığında dünya bu sefer daha iyi hazır olmalı" dedi.

BİRÇOK KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Çin'de geçen sene Aralık ayında ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinden bu yana dünya genelinde 27 milyon 374 bin 294 kişi enfekte olurken, 894 bin 336 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

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