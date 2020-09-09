Yunanistan rahat durmuyor: Yine gazetecileri hedef gösterdiler

Yunanistan'ın sivillere ve gazetecilere yönelik attığı adımlar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Anadolu Ajansı muhabirlerinin bilgilerini paylaşan ırkçı site bu kez de TRT'yi hedef aldı. Yunanistan'da Türkiye karşıtı yayınlar yapan Tourkika Nea adlı internet sitesi, Türk basınını hedef gösteriyor.Aşırı sağcı site, TRT muhabiri ile bazı kamu çalışanlarının isimlerini yayımladı, kanuna aykırı iş yapıyorlarmış izlenimi vermeye çalıştı. Türkiye düşmanı ırkçı site, birkaç gün önce de Meis Adası'na haber çalışmaları için giden Anadolu Ajansı ekibini ajanlıkla suçlayıp tehdit etmişti.Tetikçi sitenin yaptıkları bununla da sınırlı değil. Yunan askerleri geçtiğimiz ay Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Gökçepınar köyünde provokasyon amaçlı tatbikat yaptı. Sözde tatbikat, bölgede yaşayan Türkler tarafından fotoğraflandı ve Türkçe yayın yapan birçok yerel basında yayınlandı. Aşırı sağcı site, bunun üzerine fotoğrafları yayınlanan azınlık evlerini düşman ilan ederek Yunan ırkçılara hedef olarak gösterdi.Ofisi Gümülcine'de bulunan tetikçi internet sitesinin Yunanistan'ın resmi kaynaklarından beslendiği biliniyor.Sitenin kurucusu Kostas Karaiskos, Türk öğrencilerin de bulunduğu bir lisede matematik öğretmeni olarak görev yapıyor. Karaiskos'un ayrıca Gümülcine belediyesinde, aşırı sağcı bir grubun da lideri olduğu bilgisi basına yansımıştı.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin ardından paniğe kapılan Yunanistan, provakatif eylemlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iki kilometre, Yunanistan'a ise 580 kilometre uzaklıkta bulunan ve silahsız olması gereken Meis adasına turist feribotu ile asker gönderilmesinin ardından, aHaber dün canlı yayında Meis adasındaki Yunan askerlerini görüntüledi. Görüntülerde ağır silahlı iki zodyak botunun devriye attığı görüldü. Türkiye, yasalara ve uluslararası hukuka uygun adımlar atarken, Yunanistan Meis Adası'na asker çıkararak Paris Antlaşması'nı ihlal etti. Yunus Emre KAVAK / SABAHEkonomik sıkıntılar içinde olan Yunanistan'da savunma bütçesine 3 milyar euro'luk ek bütçe ayrılması ülkede tartışmaları beraberinde getirdi. Yunanistan'ın hükûmet sözcüsü Stelios Petsas yaptığı açıklamada, hükümetin yeni silah satın almayı, ordusunu güçlendirmeyi ve savunma sanayisini modernize etmeyi planladığını açıklayarak "Yeni silah alımları konusunda müttefiklerle görüşüyoruz" dedi. Hükümetin bu açıklamasına ülkedeki muhalefetten ise eleştiriler geldi. Muhalefetten bazı isimler salgın döneminde silahlara para ayrılmasına tepki gösterdi.