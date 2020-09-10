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lideri amcasını nasıl öldürttüğünü Başkanı Trump'a anlatmış

Gazeteci Robert Woodward, yeni bir kitap yayımladı. Basına servis edilen 'Öfle' başlıklı kitapta birçok gizli kalmış bilgiler yer aldı. Bunlardan biri ise lideri ile ilgili. Kitapta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, Trump'a amcasını nasıl öldürttüğü bilgisine de yer verildi.

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 22:32 Son Güncelleme: 10.9.2020 22:59 ABONE OL
Kuzey Kore lideri amcasını nasıl öldürttüğünü ABD Başkanı Trump'a anlatmış

Gazeteci Robert Woodward, yayımlanacak yeni kitabında birçok gizli kalmış bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bunlardan en önemlisi ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili oldu.

TRUMP VE KUZEY KORE LİDERİ'NİN GÖRÜŞMESİNE YER VERİLDİ

Woodward'ın sadece bir kısmı basına servis edilen "Öfke" başlıklı kitabı şimdiden tartışmalara neden olurken, kitapta Trump'ın, 2018'de Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

TRUMP'A AMCASINI NASIL ÖLDÜRTTÜĞÜNÜ ANLATTI

Kitapta Trump'ın "Kim Jong-un'un kendisini büyülediğini ve Koreli liderin oldukça zeki olduğunu" ifade ettiği kaydedildi. Kim'in kendisine her şeyi anlattığını belirten Trump, Woodward'a konuyla ilgili verdiği mülakatta, Kim'in kendisine amcasını nasıl öldürttüğünü detayları ile anlattığını söyledi.

TRUMP BİR ŞEY KAYBETMEDİ

Trump'ın Amerikan istihbaratının "Kuzey Kore nükleer silah programından asla vazgeçmeyeceğine" yönelik değerlendirmesini eleştirdiğini belirten Woodward, kitabında Trump'ın ABD Merkez İstihbarat Teşkilatının (CIA) Pyonyang ile nasıl ilgileneceğini bilmediği yönünde değerlendirme yaptığını ifade etti.

Kim Jong-un ile görüşmekle Kuzey Kore liderine meşruiyet vermiş olduğu eleştirilerine ise Trump'ın, bu görüşmeden bir şey kaybetmediğini aktardığı belirtildi.

ELİMİZDE KİMSENİN GÖRMEDİĞİ VE DUYMADIĞI SİLAHLAR VAR

Kitapta Trump'ın 2017'de ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyona ilişkin değerlendirmelerine de yer verilirken, ABD liderinin gizli bir silah yaptıklarından bahsedildi.

Trump söz konusu silahla ilgili "Bu ülkede daha önce kimsenin yapamadığı nükleer silahlar inşa ettik. Duymadığınız ve bilmediğini silahlarımız var. Elimizde (Rus Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Çin Devlet Başkanı Jinping) Xi'nin duymadığı silahlarımız var." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Woodward, bu bilgiyi isimsiz kaynaklardan da teyit ettiğini ve Trump'ın bunu açıklamasının kendisi için şaşırtıcı olduğunu yazdı.

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Kuzey Kore lideri amcasını nasıl öldürttüğünü ABD Başkanı Trump'a anlatmış
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