ABD'deki yangının dumanı Avrupa'ya ulaşacak

ABD, yeni tip corona virüs (KOVİD-19) salgınının yanı sıra şimdi bir de ülkesinin batısını etkisini alan yangınla mücadele ediyor. Günlerdir söndürülemeyen yangın, milyonlarca kişinin evlerinden çıkmasına neden olurken, şimdi de dumanı tehlike saçacak.

YANGIN DUMANI AVRUPA'YA İLERLİYOR

Avrupa Birliği'nin Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi (CAMS), ABD'nin California, Washington, Colorado ve Oregon eyaletlerini etkileyen yangın nedeniyle oluşan dumanın Amerika kıtasının kuzeyi ve Pasifik üzerinde hareket ettiği ve bu hafta sonuna doğru Avrupa'nın kuzeyine ulaşacağı tahmininde bulundu.

100 KAT DAHA YOĞUN

Uydu görüntüleri yardımıyla tahminde bulunan Avrupalı bilim insanları, ABD'deki yangınların, 2003-2019 arasında çıkan yangınlandan 100 kata kadar daha yoğun olduğunu bildirdi.

Bilim insanları, sadece California ve Oregon'daki yangınlar nedeniyle atmosfere 2020'de salınan karbon miktarının önceki yıllara kıyasla çok daha fazla olduğunu ifade etti.

DEVASA ALAN DUMANLA KAPLANDI

CAMS tarafından yayımlanan uydu görüntüleri, Amerika kıtasının kuzeyi ve okyanuslar üzerinde devasa bir alanın dumanla kapladığını gösteriyor. ABD'nin California eyaletinde başlayıp komşu eyaletlere sıçrayan ve hala devam eden orman yangınlarında yüzbinlerce hektar alan yandı, onlarca kişi hayatını kaybetti.

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