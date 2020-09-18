Kirli plan ortaya çıktı! Ortadoğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan Filistin'i kana bulayacak

ABD yönetimi, Körfez ülkelerinin İsrail'le normalleşmesine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in sözde "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkan Filistin yönetimine darbe planlıyor. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kuklası, Ortadoğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğünü söyledi. Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesine verdiği mülakatta, Filistin yönetiminin, halkına "olması gerektiği gibi" hizmet etmediğini ileri sürdü. Filistin'in liderliğine Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Dahlan'ın getirilmesi ihtimali sorusuna cevap veren Friedman, "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok." dedi.

BATI ŞERİA'YI YOK SAYDI

Siyonist duruşuyla bilinen Friedman, işgal altındaki Batı Şeria'dan Yahudi rivayetlerine uygun bir şekilde Yahuda ve Samara diye söz ettiği röportajında, "Yahuda ve Samara'da yaşayan insanlar daha iyi bir hayat istiyorlar. Filistin halkının bunu anlayacak ve bunu gerçekleştirecek iradeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

KÜSTAH AÇIKLAMALAR

Küstah açıklamalarına devam eden darbeci Büyükelçi Friedman, Filistin yönetiminin tarihi akışın yanlış tarafında durduğunu savunarak, "Filistinlilerin yöneticileri, hala çok eski ve alakasız şikayetlerle uğraşıyorlar. 21'inci yüzyıla katılmaları gerekiyor, şu anda tarihin yanlış tarafındalar" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Yahudi asıllı ve eski bir Yahudi yerleşimci olan Friedman'ın, Filistin yönetimine eleştirilerinin dozunu artırması ve daha önce hiçbir ABD'li yetkilinin kullanmadığı dili kullanması dikkati çekti. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yasir Arafat'ın 2004'teki ölümünden kısa bir süre sonra 2005'te yapılan genel seçimlerde devlet başkanı seçilmişti.

HAMAS'TAN SERT TEPKİ

ABD'nin darbe planına Hamas'tan çok sert tepki geldi. Filistin İslami direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri, Amerikan Büyükelçisi Friedman'ın ilhak planının uygulanacağına dair açıklamaları, Bahreyn ve BAE hükümdarlarının utanç verici tutumlarının bir sonucudur. Muhammed Dahlan'ı otoritenin başına atama arzusu hakkındaki açıklamalarıyla, içişlerine yapılan bu müdahale kabul edilemez. Filistin halkının iradesi dışında hiç kimse Filistin Devlet Başkanı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU'NUN KİRALIK KATİLİ

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Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde 1961'de dünyaya gelen Dahlan, Fetih hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishaneleriyle tanıştı. Dahlan girdiği İsrail hapishanelerinde İbranice öğrendi. CIA ve Mossad'ın yanısıra Arap ve Batılı istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Filistin lideri Yasir Arafat ile rekabet etmeye başladı. ABD ve İsrail ile "şüpheli" ilişkiler geliştiren Dahlan, İsrail'in Gazze'deki işgalini sürdürdüğü süre boyunca kanlı siyasi hamlelerle pozisyonunu daha da güçlendirmeye devam etti. İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi ve 2006'daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih Hareketi saflarında Hamas'a karşı "kanlı ve kirli bir iç çatışma" başlattı. Hakkındaki "Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşti. Dahlan, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in bölgedeki kirli işlerini yürüten isim olarak biliniyor. Türkiye, Muhammed Dahlan hakkında, 15 Temmuz Fetöcü darbe girişimindeki rolü nedeniyle 'Kırmızı Bülten' talebinde bulunmuştu.