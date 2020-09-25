İngiltere'de kar sürprizi

Küresel ısınmanın etkisi dün kendisini Kuzey İngiltere'de gösterdi. Akıllara durgunluk veren olay ise sıcaklığın bir anda düşmesiyle ortaya çıktı.

SICAKLIK BİR ANDA DÜŞTÜ VE DOLU YAĞDI

İngiltere'de mevsim değişikliği zor anlar yaşattı. Sıcak havanın ardından 16 derece birden düşen hava sıcaklığı İngilizleri şaşırttı. Kuzey İngiltere'ye bağlı Baildon, Saltaire ve Shipley bölgelerinde fırtınayla başlayan hava yerini golf büyüklüğündeki doluya bıraktı.

BAZI BÖLGELERDE 10 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Dolunun ardından Yorkshire kentine kar yağdı. Kar yağışı bazı bölgelerde 10 cm'i geçtiği ifade edildi. Beyaz örtüyle kaplanan kentte sürücüler zor anlar yaşarken, ortaya kart postallık görüntüler çıktı.

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