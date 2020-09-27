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’nden için seferberlik çağrısı

(ITC) Başkanı ve , ’a karşı için seferberlik çağrısı yaptı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 17:06 ABONE OL
Irak Türkmen Cephesi’nden Azerbaycan için seferberlik çağrısı

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Salihi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır Ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan toprakları, Azerbaycan ordusu sayesinde işgalden kurtulmaktadır. Bir olup, Azerbaycan için seferber olmalıyız" dedi.

"Ermenistan adındaki bu terör devletine hepimizin dur demesi gerekmektedir" ifadelerini kullanan Salihi, "Var olsun kahraman Azerbaycan ordusu" dedi.

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Irak Türkmen Cephesi’nden Azerbaycan için seferberlik çağrısı
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