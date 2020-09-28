Son dakika: Aliyev seferberlik ilanını bugün resmen duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.





"SAVAŞ HALİ" İLAN EDİLMİŞTİ



Azerbaycan dün Meclisi 24 saat için savaş hali ilan etti ve seferberlik duyurusu yaptı. Azerbaycan bu son dakika kararının ardından daha sonra uzatılma hakkı saklı olmak üzere saldırgan Ermenistan ordusuna karşı resmen savaş halinde olduğunu ilan etmiş oldu. Ayrıca Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Milli Güvenlik Kurulu'nu da topladı.

Son dakika haberi... Azerbaycan Savaş hali ilan etti! Azerbaycan Meclisi 24 saat için... | Video





Azerbaycan Meclisi bugün itibarıyla önümüzdeki 24 saat için savaş hali ilan etti ve seferberlik duyurusu yaptı. Azerbaycan meclisinde alınan bu son dakika kararı ile birlikte daha sonra uzatılma hakkı saklı olmak üzere Ermenistan saldırılarına ve Ermeni ordusuna karşı resmen savaş halinde olduğunu ilan etmiş oldu.