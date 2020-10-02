Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Testi pozitif çıkmıştı! Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...

: Testi pozitif çıkmıştı! Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...

haberi: ABD Başkanı ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı. Trump, sosyal medya paylaşımı ile haberleri doğruladı, karantinaya gireceklerini söyledi. Trump'ın, koronavirüsü hafife alan açıklamaları ve 'vücuda dezenfektan enjekte etme' önerisi gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 2.10.2020 10:33 Son Güncelleme: 2.10.2020 10:41 ABONE OL
Son dakika: Testi pozitif çıkmıştı! Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Trump, eşi Melania Trump'ın test sonucunun da pozitif olduğunu, süratle karantinaya girdiklerini belirtti. Açıklamanın ardından, Trump'ın koronavirüs salgınının ilk aylarında yaptığı 'dezenfektan enjekte etme' sözleri yeniden gündeme geldi. Trump, salgını çok uzun süre hafife almış, önlem almaya çalışan eyalet valilerini hedef göstermişti.

Son dakika: Testi pozitif çıkmıştı! Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...

TRUMP'IN, 'VÜCUDA DEZENFEKTAN ENJEKTE ETME' SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

ABD Başkanı , salgının dünyayı kasıp kavurduğu nisan ayında Beyaz Saray'da dünyayı şoke eden sözler sarf etmişti. Başkan Trump, "Ultroviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Testi pozitif çıkmıştı! Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...

Trump'ın dünyayı şoke eden açıklaması koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Dezenfektan önerisi ile ilgili Trump'ı tiye alan paylaşımlar yapıldı.

Son dakika: Testi pozitif çıkmıştı! Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...

DAHA SONRA ÇARK ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 'dezenfektan enjekte etme' ile ilgili skandal sözlerini daha sonra reddetmişti. Çark eden Trump, "Dezenfektanın ellerde çok işe yaradığını düşünüyorum. Bunun etkileri laboratuvarda test ediliyor." demişti.

Son dakika: Testi pozitif çıkmıştı! Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...

Bir muhabir Trump'a, 'Halka dezenfektan enjektesini öneriyor musunuz?' sorusuna ise, "Tabii ki hayır. Düşmanca davranan bir grup vardı. Tıpkı senin gibi yalan haberler yapan insanlar. Onlara kinaye yaptım." diyerek önceki sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmişti.

Son dakika: Testi pozitif çıkmıştı! Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...

TRUMP'IN SÖZLERİ SONRASI İLAÇ ŞİRKETLERİ UYARILAR YAYINLAMIŞTI

Trump'ın 'kinaye' olarak tanımladığı sözleri dünyada büyük yankı uyandırmıştı. ABD'li birçok ilaç şirketi Trump'ın açıklaması sonrası bilgilendirme duyurusu yayınlayarak vatandaşları uyarmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Testi pozitif çıkmıştı! Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA