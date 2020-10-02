Son dakika: Testi pozitif çıkmıştı! Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...

TRUMP'IN, 'VÜCUDA DEZENFEKTAN ENJEKTE ETME' SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, salgının dünyayı kasıp kavurduğu nisan ayında Beyaz Saray'da dünyayı şoke eden sözler sarf etmişti. Başkan Trump, "Ultroviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." ifadelerini kullanmıştı.