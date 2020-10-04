ATV haber ateş altında! Ermenistan'ın sivillere saldırdığı o anlar kameralara böyle yansıdı

Bugüne kadar 22 Azerbaycan Türkü sivili şehit edip 74 vatandaşın da yaralanmasına neden olan Ermenistan sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Son olarak 2 kişinin şehit olduğu saldırının ardından bir saldırı da ATV ekibinin olay yerinde haber yaptığı an gerçekleşti. Saldırıdan, bir eve sığınarak kurtulan ekip, daha sonra ATV habere bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

SİVİLLERE BÖYLE SALDIRDILAR

İşte Ermenistan askerlerinin ATV haber ekibinin çekim yaptığı esnada sivillere yönelik gerçekleştirdiği o bombalı saldırı:

ATV Haber ekibi saldırının ortasında kaldı! İşte Azerbaycan'da yaşanan sıcak dakikalar! | Video

ATV HABER MUHABİRİ ÖZLEM AKAY O ANLARI ANLATTI!

ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, "Yaklaşık 5 kişilik bir aileydi ve ilk saldırıyla birlikte onlarda büyük korku ve panik içerisinde dışarıya çıkmışlardı. Çünkü, 92-93 yılındaki saldırılarda bile Gence şehrine tek bir kurşun düşmemişti. O yüzden büyük şok yaşıyorlardı. Biz de o aile ile birlikte o anları beraber yaşadık, o anlara tanık olduk" ifadelerini kullandı.

Saldırı anında aile birlikte direkt evin içine girdiklerini anlatan Özlem Aktay, "Orası onların evi olmasına rağmen ne tarafa gideceklerini bilemiyorlardı. Evlerinin kapısından girmeyi bile o panikle akıllarına getirememişlerdi. Onları içeri soktum, çocukları daha güvenli olduğu için hemen masanın altına sokup orada bekledik. Daha güvenli bir yere geçmemiz gerektiği zaman da oradan ayrıldık" dedi.

İşte o anlar:

Ermenistan saldırısının ortasında kalan ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, o anları anlattı | Video

2 SİVİLİ ŞEHİT EDİP 4 SİVİLİ YARALAMIŞLARDI:

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, Ermenistan güçleri sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından dün akşam saatlerinde top bataryasıyla yapılan saldırılarda Beylagan bölgesinde 2 sivilin daha hayatını kaybettiği, 4 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

AZERBAYCAN'DA SON DURUM:

Azerbaycan ordusu işgal altındaki toğrakları kurtarmak için hızla ilerliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan paylaştığı son dakika haberde Azerbaycan ordusu'nun kritik Cebrail kentini işgalden kurtardığı bildirildi. İşte son dakika gelişmeler...

Azerbaycan Ordusu'nun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon 7'nci gününde hız kazandı. Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'ın çetin yamaçlarına dayanırken 4 koldan taarruza geçerek Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor.

YOĞUN TOPÇU ATEŞİ: Cephe hattında karadan ateş desteği sağlayan Azerbaycan topçuları aralıksız olarak Ermenistan hedeflerini vuruyor. Belirlenen koordinatlar teker teker imha ediliyor. Ağdere ilindeki Ermeni mevzileri de Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu.

TANKLARA KAMUFLAJ: Azerbaycan Ordusu, kamuflajlarla gizlediği tankları da cephe hattına sürdü. Şiddetlenen çatışmalar Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan askerleri, Cebrayıl-Fuzuli yönünde Ermeni direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında canlı yayınla son dakika! Azerbaycan askerleri meydan okudu | Video

MADAGİZ'İN ADI SUGOVUŞAN OLDU: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Madagiz'in işgalden kurtarıldığını ve Azerbaycan bayrağının dikildiğini açıkladı. Aliyev, Madagiz'in adını da Sugovuşan olarak değiştirdi. Aliyev, Talış, Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, Kuycak ve Aşağı Abdurrahmanlı köylerinin de işgalden kurtarıldığını bildirdi.