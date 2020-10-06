Son dakika haberi: NASA duyurdu | Ekim ayı boyunca görülecek! Dolunay ile karıştırmayın...

EN SON 2003 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Kızıl gezegen Dünya'ya en yakın yaklaşımını, 6 Ekim'de gerçekleşecek ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği ifade edildi. Mars'ın Dünya'ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi.

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