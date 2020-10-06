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Son dakika haberi: duyurdu | Ekim ayı boyunca görülecek! Dolunay ile karıştırmayın...

ve (), 15 yılda bir rastlanan gökyüzü olayı ile ilgili bilgi verdi. NASA'dan gelen son dakika haber göre; Mars ekim ayı boyunca dünyaya en yakın konuma gelecek ve bu sayede dünyadan da görülebilecek. NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars’ın dolunayla karıştırabileceğini ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 11:20 Son Güncelleme: 6.10.2020 11:36 ABONE OL
Son dakika haberi: NASA duyurdu | Ekim ayı boyunca görülecek! Dolunay ile karıştırmayın...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars'ın dünyaya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini açıkladı. NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars'ın dolunayla karıştırabileceğini ifade etti.

HER AKŞAM DOĞUDA VE ŞAFAKTAN ÖNCE BATIDA PARLAYACAK

Kızıl gezegen, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek. NASA, Mars gezegeninin her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.

EN SON 2003 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Kızıl gezegen Dünya'ya en yakın yaklaşımını, 6 Ekim'de gerçekleşecek ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği ifade edildi. Mars'ın Dünya'ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi.

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Son dakika haberi: NASA duyurdu | Ekim ayı boyunca görülecek! Dolunay ile karıştırmayın...
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