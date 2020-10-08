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Putin, ve ’ya çağırdı

ve Ermenistan arasındaki çatışmalar aralıksız sürüyor. Devlet Başkanı , Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nı Rusya'nın başkentine davet etti. Daha önce iki ülke liderleriyle telefonda bir görüşme yapan Putin 'çatışmayı durdurun' çağrısı yapmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 00:26 Son Güncelleme: 9.10.2020 00:47 ABONE OL
Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti.

ÇATIŞMALARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin'in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

MOSKOVA'YA DAVET ETTİ

Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim'de Moskova'ya davet ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya çağırdı
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