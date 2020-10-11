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Emiri 'li heyetle görüştü

Emiri bin Hamed , üyelerinden oluşan heyetle görüştü. Liderler, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Haberde, ABD'li heyetin Katar'a ne zaman geldiği ya da ziyaretlerinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

AA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 18:49 Son Güncelleme: 11.10.2020 18:58 ABONE OL
Katar Emiri ABD'li heyetle görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Kongre üyelerinden oluşan heyetle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Katar haber ajansı QNA'ya göre Şeyh Temim, ABD Kongre üyeleri Jim Himes, Eric Swalwell, Seth Moulton ve Patrick Murphy ile başkent Doha'da bir araya geldi.

ULUSLARARASI MESELELER ELE ALINDI

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Haberde, ABD'li heyetin Katar'a ne zaman geldiği ya da ziyaretlerinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

14 EYLÜL'DE TOPLANTI YAPILMIŞTI

Söz konusu heyet dün de Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmişti. Katar ile ABD arasındaki 3. Stratejik Diyalog Toplantısı 14 Eylül'de ABD'de gerçekleştirilmişti.

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Katar Emiri ABD'li heyetle görüştü
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