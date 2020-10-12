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korkusu sözde Ermeni lidere bakın ne yaptırdı...

'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Türkiye üretimi 'lar, cephesinde büyük motivasyon kaybına neden oldu. Asker cephesindeki panik hali sözde komuta kademesine de yansıdı. Karabağ'ın sözde lideri sığınakta görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 15:40 Son Güncelleme: 12.10.2020 15:49 ABONE OL
SİHA korkusu sözde Ermeni lidere bakın ne yaptırdı...

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

PANİK HALİNDELER

Yeni Şafak'ın haberine göre operasyonlarda Türkiye üretimi SİHA'larla hedeflere nokta atışı yapan ve büyük zaiyat verdiren Azerbaycan Ordusu, Ermenistan Ordusu'nun yanı sıra, sözde komuta kademesini de paniğe sevk etti.

SIĞINIKTA TOPLANDILAR

Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken görüntülendi.

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SİHA korkusu sözde Ermeni lidere bakın ne yaptırdı...
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