Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamalar: "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nden yaptığı açıklamalarında, Can Azerbaycan'ın yanında her zaman durduk durmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamaları: "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" | Video

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.

FETÖ TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

FETÖ tehdidi hala devam ediyor. Sadece ülkemiz için değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkeler için de tehdittir.