Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamalar: "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

'ndan son dakika açıklamalar: "'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nden yaptığı açıklamalarında, Can 'ın yanında her zaman durduk durmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 10:11 Son Güncelleme: 15.10.2020 10:25 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamalar: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nden yaptığı açıklamalarında, Can Azerbaycan'ın yanında her zaman durduk durmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamaları: "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" | Video

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.

FETÖ TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

FETÖ tehdidi hala devam ediyor. Sadece ülkemiz için değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkeler için de tehdittir.

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveçli bakana ders verdi, sosyal medya yıkıldı

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamalar: "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA