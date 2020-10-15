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Son dakika: , 'Ermeni hükümeti ve halkına çok net bir mesaj gönderdim' diyerek uyardı: Vazgeçin, kan dökülür...

Son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham , yeni bir açıklamada bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Aliyev, "Ermeni hükümetine ve halkına toprakları geri almaya çalışmalarını bırakmaları konusunda açık bir mesaj gönderdim" ifadelerini kullandı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 15.10.2020 12:52 Son Güncelleme: 15.10.2020 13:00 ABONE OL
Son dakika: Aliyev, 'Ermeni hükümeti ve halkına çok net bir mesaj gönderdim' diyerek uyardı: Vazgeçin, kan dökülür...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham , Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Ermenistan hükümeti ve halkına mesaj veren Aliyev, "Kurtarılmış toprakları geri almaya çalışma girişimlerinizden vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Aliyev, 'Ermeni hükümeti ve halkına çok net bir mesaj gönderdim' diyerek uyardı: Vazgeçin, kan dökülür...

ALİYEV'DEN ÇOK NET KARABAĞ MESAJI

'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ermeni hükümetine ve halkına kurtarılmış toprakları geri alma girişimlerinden vazgeçmeleri konusunda açık bir mesaj gönderdim.

Bu girişimler yeni kayıplara ve daha fazla kan dökülmesine yol açacaktır

Son dakika: Aliyev, 'Ermeni hükümeti ve halkına çok net bir mesaj gönderdim' diyerek uyardı: Vazgeçin, kan dökülür...

NE OLMUŞTU?

27 Eylül gecesi Azerbaycan'ın topraklarına, Ermenistan tarafından füzeli saldırı gerçekleştirildi. Art arda gönderilen füzelerle birçok sivil şehit oldu, birçok sivil yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham , yaşananların ardından 30 yıldır işgal altında olan Karabağ topraklarını almak için operasyon talimatı verdi. Azerbaycan ordusu karadan OBÜS'ler, havadan SİHA'lar ile bombardıman başlattı. Panikleyen Ermenistan ordusu sahada hiçbir varlık gösteremeyerek birçok stratejik noktadan çekildi.

Son dakika: Aliyev, 'Ermeni hükümeti ve halkına çok net bir mesaj gönderdim' diyerek uyardı: Vazgeçin, kan dökülür...

Durumun kötüye gitmesinin ardından Ermenistan Rusya, Fransa ve Avrupa ülkelerinden yardım istedi. Dilediğini bulamayan Paşinyan, ateşkes çağrılarına başladı.

İki ülke insani ateşkes konusunda Moskova'da uzlaştı. Esir ve cenaze değişimi için 72 saatlik ateşkes ilan edildi. Ermenistan ateşkesi ilk saatlerden itibaren bozdu, yine sivillere saldırdı.

Son dakika: Aliyev, 'Ermeni hükümeti ve halkına çok net bir mesaj gönderdim' diyerek uyardı: Vazgeçin, kan dökülür...

Kaybettikleri yerleri geri almaya çalışan Ermeni ordusu, savaş suçu işleyerek ilerlemeye çalışsa da Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun birçok mevziyi kaybettiğini, Ağdam tarafında ise çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

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Son dakika: Aliyev, 'Ermeni hükümeti ve halkına çok net bir mesaj gönderdim' diyerek uyardı: Vazgeçin, kan dökülür...
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