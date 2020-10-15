Son dakika: Aliyev, 'Ermeni hükümeti ve halkına çok net bir mesaj gönderdim' diyerek uyardı: Vazgeçin, kan dökülür...

NE OLMUŞTU?

27 Eylül gecesi Azerbaycan'ın topraklarına, Ermenistan tarafından füzeli saldırı gerçekleştirildi. Art arda gönderilen füzelerle birçok sivil şehit oldu, birçok sivil yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaşananların ardından 30 yıldır işgal altında olan Karabağ topraklarını almak için operasyon talimatı verdi. Azerbaycan ordusu karadan OBÜS'ler, havadan SİHA'lar ile bombardıman başlattı. Panikleyen Ermenistan ordusu sahada hiçbir varlık gösteremeyerek birçok stratejik noktadan çekildi.