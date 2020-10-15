Son dakika haberi: Fransız sunucunun o sorusu Aliyev'i güldürdü! Aliyev'den çarpıcı SİHA açıklaması! Ermenistan'a

İŞGALCİ ERMENİ GÜÇLERİNE KARŞI ZAFER

İşgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü mücadelede, Ermeni kuvvetlerine karşı büyük zaferler elde etmeye devam eden Azerbaycan, Türkiye'den aldığı İHA ve SİHA'larla başarısına başarı katıyor.

Ermenistan'ın işgal hareketinin seyrini değiştiren bir başarı sergileyen Türk Bayraktar TB2 sayesinde sahada birçok zafer elde eden Azerbaycan, her fırsatta Türkiye'yle olan dayanışmasının da altını çiziyor.