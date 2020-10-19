BAE Hoşgörü Bakanı’na cinsel saldırı suçlaması

İngiliz Caitlin McNamara isimli bir kadın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan'ın kendisini taciz ettiği iddiasıyla polise başvurdu. The Sunday Times'ın haberine göre, 32 yaşındaki McNamara, 69 yaşındaki Al Nahyan'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Saldırı, bu yıl Sevgililer Günü'nde, McNamara'nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan'ın villasında gerçekleşti. Mağdur kadın, konsolosluk yetkililerinin, kendisine ülkeyi terk etmesi ve polise şikayette bulunmaması uyarısında bulunduğunu öne sürdü. Londra'da polise başvuran McNamara, 3 saat görüntülü ifade verdi. Londra'nın önde gelen avukatlarından Carter Ruck, Nahyan hakkında İngiltere'de dava açıp açamayacaklarını araştırıyor.