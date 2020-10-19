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'de yayımlanan Türkiye düşmanı gazete 'ın galibiyetini böyle gördü!

'de yayımlanan ve manşetleri ile Rum gazetelerine taş çıkartacak derecede Türkiye düşmanlığı yapan şimdi de seçim manşetiyle gündemde. Kuzey Kıbrıs'ta Rum taraftarı olarak bilinen Avrupa gazetesi, 'ın zaferini, Başkan 'ın fotoğrafını koyarak duyurdu. Aynı gazete daha önce büyük bir skandala imza atarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı işgal olarak niteleyen manşete imza atmıştı.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:35 Son Güncelleme: 19.10.2020 11:52 ABONE OL
KKTC'de yayımlanan Türkiye düşmanı gazete Ersin Tatar'ın galibiyetini böyle gördü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı'nı seçti...

Dün yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'ya karşı fark atarak oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

GENİŞ YER AYIRDI!

Dünya kamuoyunda da Türkiye taraftarı olarak gösterilen Ersin Tatar'ın Mustafa Akıncı'ya karşı zaferi, manşetlerde yer buldu.

Kuzey Kıbrıs'ta Rum aşığı olarak bilinen Avrupa gazetesi de Tatar'ın zaferine geniş yer verdi.

'GELDİLER, KAN DÖKTÜLER, ALDILAR...'

Daha önce Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Türkiye'ye atıfta bulunarak "Geldiler, kan döktüler, aldılar, böldüler, kaldılar!" şeklinde alçak bir manşete imza atan, bunun evvelinde de Afrin'de Türkiye'ye işgalci diyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunan Türk düşmanı Avrupa gazetesi, Tatar'ın galibiyetini, bugünkü manşetinde Erdoğan'ı koyup "Kazandı" yazarak duyurdu.

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KKTC'de yayımlanan Türkiye düşmanı gazete Ersin Tatar'ın galibiyetini böyle gördü!
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