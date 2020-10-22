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Esad rejiminin müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti

'de Beşşar Esad rejiminin müftüsü Muhammed Adnan Afyoni'nin aracına yerleştirilen bomba bir anda infilak etti. Afyoni olay yerinde hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 22:44 Son Güncelleme: 22.10.2020 23:01 ABONE OL
Esad rejiminin Şam müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Suriye'de bugün bombalı bir saldırı meydana geldi. Beşşar Esad rejiminin Şam müftüsü Muhammed Adnan Afyoni'nin aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

HERHANGİ BİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Esad rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, Afyoni akşam saatlerinde Şam kırsalındaki Kadsiya beldesinde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Haberde faile ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Esad rejiminin Şam müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti
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