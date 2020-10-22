Son dakika haberi: Arjantin’de muhabir canlı yayında soyuldu!

Arjantin'de bir kanalın muhabiri Diego Demarco, haber yapmak için canlı yayına girmek üzereyken cep telefonunu çaldırdı.

Arjantin'de muhabirin cep telefonu canlı yayın öncesi böyle çalındı | Video

Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yakın Sarandi kentinde meydana geldi. Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerde, Diego Demarco adlı muhabir hırsızlık olaylarındaki artış ile ilgili canlı yayına bağlanmak üzere cep telefonunu çaldırdı. Hırsızın peşinden koşan muhabirin o anları ise kameraman tarafından kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü izlenme rekoru kırdı.