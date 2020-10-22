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Son dakika haberi: ’de muhabir canlı yayında soyuldu!

'de bir kanalın muhabiri 'nun haber yapmak için canlı yayına girmek üzereyken başına gelenler şoke etti. Buenos Aires'e yakın Sarandi kentinde yaşanan olayda hırsızlık üzerine bir haber yapmak isteyen muhabir canlı yayına bağlanırken kapkaca uğradı. Hırsızın peşinden koşan muhabirin o anları ise sosyal medyada en çok izlenen video oldu

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:08 Son Güncelleme: 22.10.2020 11:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Arjantin’de muhabir canlı yayında soyuldu!

Arjantin'de bir kanalın muhabiri Diego Demarco, haber yapmak için canlı yayına girmek üzereyken cep telefonunu çaldırdı.

Arjantin'de muhabirin cep telefonu canlı yayın öncesi böyle çalındı | Video

Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yakın Sarandi kentinde meydana geldi. Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerde, Diego Demarco adlı muhabir hırsızlık olaylarındaki artış ile ilgili canlı yayına bağlanmak üzere cep telefonunu çaldırdı. Hırsızın peşinden koşan muhabirin o anları ise kameraman tarafından kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü izlenme rekoru kırdı.

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Son dakika haberi: Arjantin’de muhabir canlı yayında soyuldu!
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