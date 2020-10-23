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Müslümanları hedef almıştı! düşmanı Macron'dan bir skandal daha...

’un başlattığı “ düşmanlığı” ülke geneline yayılıyor. Müslümanlara yönelik alçak saldırılar, helal ürünlere yönelik hadsiz açıklamalardan sonra Fransa'dan haddi aşan bir adım daha geldi. Ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Fransa'da bu kez de eygamberimiz Hz. Muhammed’e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 17:00 Son Güncelleme: 23.10.2020 17:11 ABONE OL
Müslümanları hedef almıştı! İslam düşmanı Macron'dan bir skandal daha...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı "İslam düşmanlığı" ülke geneline yayılıyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı.

BÜYÜK SKANDAL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına her gün bir yenisini ekliyor. Hafta sonu bir öğretmenin öldürülmesini bahane eden Fransız Cumhurbaşkanı Macron, ülkesindeki tüm İslami kurumlara adeta savaş açtı. Ülkede, peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı.

HELAL GIDALAR RAHATSIZ ETTİ

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin önceki gün de helal gıdaları hedef aldı. BFMTV kanalına konuşan Darmanin, ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtmişti.

Fransa’da Müslümanlar korku içinde Macron’un asıl gayesi İslam’la hesaplaşmak

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Müslümanları hedef almıştı! İslam düşmanı Macron'dan bir skandal daha...
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