SON DAKİKA: Donald Trump ile Joe Biden arasında son raunt! Geceye damga vuran sözler! Trump'tan Abraham Lincoln çıkışı...

ABD'de seçim yarışı öncesi Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden karşı karşıya geldi. NBC Beyaz Saray muhabiri Kristen Welker'in sunduğu münazarada adaylar arasında tansiyon yükseldi. Biden, Trump'ı birçok konuda sert eleştirirken, ırkçılık konusunda daha çok zorladı. Trump ise, Biden'ın ırkçılık suçlamalarına Abraham Lincoln çıkışı ile yanıt verdi. Adaylar arasında gerilim sık sık yükselirken, Çin ve Rusya'dan destek alma suçlamaları dikkat çekti. İşte adayların düellosunda yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA... TEMİZ ENERJİ TARTIŞMASI

Temiz enerji konusunda ilk sözü alan Biden, ekonomiyi temiz enerji ile düzeltebileceklerini vurguladı. Trump ise, Biden'ın temiz enerjiye karşı olduğunu iddia etti, "Bunu dedi ben bu videoyu çıkaracağım. Siyahiler açısından en iyi istihdam rakamlarına ulaştık. Ben vergileri azaltmak istiyorum ama o artırmak istiyor." dedi.

Biden, Trump'ın sözleri sonrası kendini savundu, "Ben hiçbir zaman su ile petrol çıkarmaya karşıyım demedim." ifadelerini kullandı.

Trump, enerji konusunda ABD'nin tarihin en iyi dönemini yaşadığını öne sürdü, "Enerji konusunda dışa bağımlılığımız sıfır. Rüzgar enerjisi kuşları öldürüyor. Senden daha iyi biliyorum." diye konuştu.

Biden, Trump'ın çıkışı karşısında sert sözler kullandı, "Bu bilgiler nereden geliyor, bilmiyorum. '100 milyar dolar' diyor bilmiyorum. Trump, 'Rüzgar enerjisi için insanları kanser ediyor' diyor. ifadelerini kullandı.

Trump, Biden'a, "Onun planıyla insanlar para kaybedecek. 100 trilyonluk yatırımdan bahsediyor. 100 yıl çalışsak bu kadar harcayamayız. Binaları yıkıp yenilerini koyacak küçük pencereleri olacak." şeklinde yanıt verdi.

IRKÇILIK SUÇLAMASINA ABRAHAM LİNCOLN ÇIKIŞI İLE YANIT

ABD başkan adaylarının gündemlerinden biri de ırkçılıktı. Trump'a buradan sert şekilde yüklenen Biden, dikkat çeken suçlamalar getirdi. Biden, Abraham Lincoln'ü en ırkçı başkanlardan biri olarak suçlarken, Trump'a da benzer sözler sarfetti. Trump ise kendisini çarpıcı ifadeler ile savundu.

Trump, "Neden daha önce yapmadın Joe? Ben Barrack Obamayı gördükten sonra başkan oldum. İyi bir başkan olsaydı ben aday olmazdım. Polisleri domuz gibi kızartın diyorlardı ve ben siyahi hayatlar hayatını böyle duydum o yüzden kötüler dedim. Ben burada en az ırkçı kişi benim. Siyahilere süper yırtıcılar dedi bu. Abraham Lincoln haricinde kimse benim yaptığımı yapmadı. Çok liberal insanlar oval ofiste ağladılar." dedi.

Biden ise, Trump'a karşılık vererek, "Benim kızım sosyal alanda çalışıyor. Ben kızıma hiçbir zaman polislere nasıl davranacağı konusunda bilgi vermedim ama siyahilere aileleri bunu söylemek zorunda kalıyor. Çünkü siz hedef alınabilirsiniz. Biz bunu yaşamadık. Trump'ın döneminde ırkçılık arttı." ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE POLEMİĞİ

ABD Başkanı Trump, 'Obama ile Beyaz Saray'da görüştüğümüzde, 'Kuzey Kore en büyük düşmanımız, gerçek bir savaş olacak' dedi' ifadelerini kullandı.

Trump, 'Kuzey Kore ile savaşta değiliz. Diğer ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler kurmak iyi bir şey' derken Biden, 'Bu, esasında Avrupa'yı işgal etmeden önce Hitler ile iyi bir ilişkimiz olduğunu söylemek gibi bir şey' değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore konusunda Biden, "Kuzey Kore lideri ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını kabul etmesi şartıyla görüşeceğim" dedi.

TRUMP'TAN SENATOYA TEPKİ

Ekonominin oldukça kötü olduğunu söyleyen Biden, ekonomiyi düzeltecek adımalr atacaklarını belirtti. Biden, "Maaşlar artırılmazsa insanlar yoksul hale gelecek." dedi.

Trump ise, "abii ki küçük işletmelere yardımcı olmamız lazım ama maaşları arttırırsak, iş verenler batabilir. Buna eyaletler karar vermeli. Bazı eyaletlerde 15 dolar iyi bir para ama bazı eyaletlerde bunu ödeyemeyebilirler." ifadeleri ile yanıt verdi. Trump, Senatonun kendisini engellemeye çalıştığını öne sürdü, "Senatodan onay almam lazım. Senato hiçbir şeyi onaylamıyor çünkü 3 Kasım yaklaşıyor diye onaylamıyor biz de insanlara yardım edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

BORSA KONUSUNDA ZIT DÜŞÜNCELER

İki aday borsa üzerinden de ilginç sözler sarf etti. Trump, kendisinin seçilmesi durumunda borsanın yükseleceğini ifade etti.

Trump'a sert çıkan Biden, "Benim geldiğim yerde insanlar borsaya bakmazlardı. Yalnızca borsaya bakarak ölçüyor başarıyı." dedi.

RUSYA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Seçimlere müdahale etmeye çalışan yabancı ülkelerin olduğunu belirten Biden, "Seçimlere müdahale eden herhangi bir ülke bedelini öder" dedi.

"Kimse Rusya'ya benim kadar sert davranmadı" ifadelerini kullanan Trump, Biden'nın 'Rusya'dan büyük paralar aldığını' iddia etti.

Biden, "Rusya, Afganistan'daki askerlerimizi hedef almaya çalışırken Trump'ın Putin'e karşı neden hiçbir şey yapmadığını bilmiyorum" diye konuştu.

KORONAVİRÜS SUÇLAMASI, TRUMP'TAN YANIT

Trump, açıklamasında "Koronavirüs salgınından ölüm oranı düştü. Koronavirüs için hazır bir aşımız var ve ordu yakında dağıtacak" ifadelerini kullandı.

"ABD'de şu ana kadar koronavirüsten 220 bin ölü var ve günde 70 binden fazla vaka görülüyor" diyen Biden, "Başkan Trump'ın henüz koronavirüs salgınına karşı herhangi bir planı yok. Trump'ın salgına yaklaşımı trajik" dedi.

Trump, "2.2 milyon insanın ölmesini önlemek için dünyanın en büyük ekonomisini kapattık" diyerek "Koronavirüsü yenmeye çok yakınız" diye kaydetti. Trump, 'damardan çamaşır suyu alma söyleminin şaka olduğunu' belirtti.

ABD Başkanı, "Ülkemizi açma sürecindeyiz, koronavirüsten çok şey öğrendik ve erken harekete geçtik" dedi.

Biden, "Trump, koronavirüs krizinin başlangıcında Çin Devlet Başkanı'nı övdü" diyerek, "Başkan Trump, koronavirüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söylüyor, ancak olan şey ölmeyi öğrenmemiz" ifadelerini kullandı.

"Koronavirüsün yayılması başından beri Çin'in hatası" diyen Trump, "Koronavirüse yakalandım ve ondan çok şey öğrendim. Ülkeyi açmalı ve bu krizden kurtulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

New York'un 'hayalet şehir' haline geldiğini kaydeden Trump, "İnsanlar ekonomik durgunluk nedeniyle burayı terk ediyor" vurgusunu yaptı.