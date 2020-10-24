Don Kişot ‘Paşinyan’ Ordusu kaçıyor o ise…

Azerbaycan Ordusu'nun işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki operasyonları aralıksız sürerken, her gün, yeni bir Ermeni bozgunu bildiriliyor.

Son olarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı" açıklamasını yaptı.

ASKERLERİ KAÇAN PAŞİNYAN: DİPLOMATİK ÇÖZÜM YOK

Ermenistan Ordusu'nda bölgede ağır kayıplar verdiği ve yer yer Ermeni askerlerin cepheden kaçtığı ifade edilirken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu aşamada krizin diplomatik çözüm yolu yok" diyerek halkını cephede savaşmaya çağırması şaşkınlık yarattı.

ERMENİSTAN'IN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇUNU ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

Uzmanlar, Paşinyan'ın emriyle Karabağ'da sivillerin hedef alınmasıyla bölgedeki durumun artık uluslararası ceza hukukunun konusu olduğunu ifade ederken, Ermeni liderin kendi halkını cephede savaşmaya çağırmasının Ermeni Ordusu'nun savaş suçu işlemesinin üstünü örtmek adına bir hamle olarak değerlendirdi.

Paşinyan'ın kaçan askerlerinin yerine kendi sivillerini cephe hattına sürerek, uluslararası kamuoyunda Azerbaycan'ı sivil kayıplardan sorumlu tutma çabası içerisine girdiği ifade edildi.

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