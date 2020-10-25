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haberi: 'ın büyük skandalı ortaya çıktı! Küçük yaşta çocukları...

skandallarına bir yenisini daha ekledi. ’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı.  Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 15:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermenistan'ın büyük skandalı ortaya çıktı! Küçük yaşta çocukları...

Son dakika haberi... Ermenistan, Azerbaycan'a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan'dan skandal savaş suçu! Cepheden kaçanların yerine çocuk askerleri sürüyor | Video

İNSAN HAKLARI SUÇUDUR VE YASAKLANMIŞTIR

Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.



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Son dakika haberi: Ermenistan'ın büyük skandalı ortaya çıktı! Küçük yaşta çocukları...
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