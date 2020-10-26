Azerbaycan'dan son dakika açıklaması! Ermenistan'ın kirli planı deşifre oldu! Ermeni askerlerine Azerbaycan üniforması giydirdiler

Ermenistan'ın 10 ve 18 Ekim'de ilan edilen ateşkesleri alenen ihlal ettiğini belirten Hacıyev, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar, Ermenistan'ın insani ateşkesi sözde desteklediğini, ateşkesi Azerbaycan birliklerine ve yerleşim birimlerine ateş açmak, güç toplamak ve yeni mevziler kazanmak için kullandığını bir kez daha gösteriyor. Ermenistan'ın hedefi işgal temelli statükoyu korumak ve güçlendirmektir. Azerbaycan tarafı temkinli davranıyor. İnsani ateşkes ihlallerine ilişkin bilgiler toplanıyor ve AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere bilgi veriliyor. Ateşkes ihlallerinden Ermenistan sorumludur."