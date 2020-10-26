Azerbaycan'dan son dakika açıklaması! Ermenistan'ın kirli planı deşifre oldu! Ermeni askerlerine Azerbaycan üniforması giydirdiler

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'dan son dakika açıklaması! 'ın kirli planı deşifre oldu! Ermeni askerlerine Azerbaycan üniforması giydirdiler

ve arasında varılan anlaşmasını Ermenistan ordusu beşinci dakikasında ihlal etti. Ermenistan, Azerbaycan birliklerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Ermenistan'ın ateşkesi üçüncü kez ihlal etmesinin ardından Azerbaycan'dan ilk açıklama geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev,ateşkes ihlalinden Ermenistan'ın sorumlu olduğunu açıkladı.Hacıyev açıklamalarında Ermenistan'ın kirli planını da ortaya çıkardı. Hacıyev, Terör örgütü PKK'yı saflarında savaştıran Ermeni ordusunun bir skandalını daha gözler önüne serdi. İşte son dakika haberin detayları..

AA
DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:58 Son Güncelleme: 26.10.2020 11:05 ABONE OL
Azerbaycan'dan son dakika açıklaması! Ermenistan'ın ateşkesi ihlalinin perde arkası...

Son dakika haberi: - cephe hattında çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını geri alırken, Ermenistan ordusunun hezimeti de sürüyor. Ermenistan ise çareyi terör örgütü PKK'yı Karabağ'a naklederek, savaştırmada arıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, hezimete uğrayan Ermenistan'ın kirli planını deşifre etti. Hacıyev, Ermenistan'ın askerlerine Azerbaycan ordusuna ait askeri üniformayı giydirdiği fotoğrafı yayınladı. İşte son dakika haberin detayları...


Azerbaycan'dan son dakika açıklaması! Ermenistan'ın ateşkesi ihlalinin perde arkası...

ERMENİ ASKERİNİN ÜZERİNDEKİ FORMA AZERBAYCAN'A AİT

Hacıyev, yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nca, Ermenistan Savunma Bakanı'nın Ermeni askerleriyle birlikte bir fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, Ermenistan Savunma Bakanı'nın yanında oturan çıplak ayaklı bir Ermeni askerinin üniformasının askeri üniformasıyla aynıdır. Ermeni askerinin Azerbaycan askeri üniformasıyla aynı olmasının ciddi şüpheler uyandırmaktadır" dedi.

ERMENİSTAN-PKK'DAN KARABAĞ İÇİN KİRLİ PLAN

Öte yandan, Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı sürdürürken; Irak ve Suriye'de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK'lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenilmişti. Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdiği öğrenildi.

Azerbaycan'dan son dakika açıklaması! Ermenistan'ın ateşkesi ihlalinin perde arkası...

PKK'LI TERÖRİSTLERE AZERBAYCAN ÜNİFORMASI GİYDİRDİLER

Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK'lı teröristler öldürüldüğünde, söz konusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.

Ermenistan askeri cephe hattında PKK'lı teröristlerin savaştığını itiraf etti | Video

ESİR ALINAN ERMENİSTAN ASKERİ İTİRAF ETMİŞTİ

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

Azerbaycan'dan son dakika açıklaması! Ermenistan'ın ateşkesi ihlalinin perde arkası...

ERMENİSTAN SORUMLU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ilan edilen ihlalinden 'ın sorumlu olduğunu açıkladı.

Hacıyev, yazılı açıklama yayımlayarak ateşkes ilanından hemen sonra Azerbaycan birliklerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını vurguladı.

Azerbaycan'dan son dakika açıklaması! Ermenistan'ın ateşkesi ihlalinin perde arkası...

'ın 10 ve 18 Ekim'de ilan edilen ateşkesleri alenen ihlal ettiğini belirten Hacıyev, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar, Ermenistan'ın insani ateşkesi sözde desteklediğini, ateşkesi birliklerine ve yerleşim birimlerine ateş açmak, güç toplamak ve yeni mevziler kazanmak için kullandığını bir kez daha gösteriyor. Ermenistan'ın hedefi işgal temelli statükoyu korumak ve güçlendirmektir. Azerbaycan tarafı temkinli davranıyor. İnsani ihlallerine ilişkin bilgiler toplanıyor ve AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere bilgi veriliyor. Ateşkes ihlallerinden Ermenistan sorumludur."

Azerbaycan'dan son dakika açıklaması! Ermenistan'ın ateşkesi ihlalinin perde arkası...

ABD'nin ile 'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Ermenistan ordusu saat 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Ağdam bölgesine, Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.

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Azerbaycan'dan son dakika açıklaması! Ermenistan'ın kirli planı deşifre oldu! Ermeni askerlerine Azerbaycan üniforması giydirdiler
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