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Son dakika: , ’nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

Son dakika haberi... 'nın, İslam karşıtı kampanyalarına bir tepki de 'dan geldi. Hz Muhammed'e hakaret eden karkatürler ve siyasilerin İslam karşıtı söylemleri nedeniyle harekete geçen Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Pakistan büyükelçisini izahat için bakanlığa çağırdı.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:24 Son Güncelleme: 26.10.2020 11:53 ABONE OL
Son dakika: Pakistan, Fransa’nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı başlattığı kampanyalar ve Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılmasıyla ilgili Fransa'nın İslamabat Büyükelçisi'nden izahat istendiği ifade edildi.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirmişti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON'A SERT ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Fransa'da Hz. Muhammed karikatürlerinin kamu binalarının dış cephelerine yansıtılmasını eleştirerek, "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleriyle tepki göstermişti.

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Son dakika: Pakistan, Fransa’nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı
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