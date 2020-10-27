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Paşinyan çıldırdı! Halka böyle seslendi: tankla tüfekle geliyor

Nikol Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında 'nin Ermenistan'a karşı tank, top, uçak ve helikopterler ile savaştığını söyledi. Ölüm kalım savaşında olduklarını söyleyen Paşinyan, geri kaçanları en ağır şekilde cezalandıracaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 22:15 ABONE OL
Paşinyan çıldırdı! Halka böyle seslendi: Türkiye tankla tüfekle geliyor

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali ve sivil yerleşim yerlerine saldırılarının ardından Azerbaycan Ermeni ordusuna çok büyük kayıplar verdirdi. Karabağ'da birçok bölgeyi kaybeden Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan hezeyanını ulusa sesleniş konuşmasında kapatmak istercesine Türkiye'ye de saldırarak kapatmak istedi. Paşinyan, ölüm kalım savaşında olduklarını, Karabağ'da bulunan her ağaç için bile savaşacaklarını belirtirken, Türkiye'nin savaşa müdahil olarak tank, top, uçak kullanmakla itham etti.

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Karabağ'da her bir ağaç için savaşacağız Türkiye bize karşı görülmemiş silahlarla tank, top, uçak, helikopterler ile savaşıyor.

Ölüm kalım savaşındayız kimse geri duramaz...geri duranları kaçanları ağır cezalandıracağız.

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Paşinyan çıldırdı! Halka böyle seslendi: Türkiye tankla tüfekle geliyor
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