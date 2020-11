Son dakika haberi: Trump'tan ABD seçimlerine ilişkin flaş açıklama geldi! Tüm dünyanın gözü ABD seçim sonuçlarında...

ABD seçim sonuçlarına ilişkin her dakika yeni bir son dakika gelişmesi yaşanırken Donald Trump Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Açıklamasında bazı eyaletlerde oylarının sihirlice yok olmaya başladığını ifade eden Trump "Ve anketçiler tarihe geçmiş bir şekilde tamamen hatalı." ifadeleri ile de dikkat çekti. İşte Trump'ın ABD seçimleri ile ilgili son dakika açıklamasının detayları...

BD Başkanı Donald Trump, ülkedeki başkanlık seçimlerinde en başta tüm Demokrat bölgelerde önde olduğunu ancak bir anda ortaya "sürpriz" oylar çıktığını belirterek, "Bu çok ilginç." yorumunda bulundu.

ABD'de dün düzenlenen ve sonuçları henüz kritik eyaletlerde netleşmeyen seçimlere ilişkin Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç." ifadesini kullandı.

Anket şirketlerinin tahminlerinin tutmadığına da işaret eden Trump, "Anketçiler durumu çok yanlış anladı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Nasıl oluyor da postayla oylar her sayıldığında, yüzdeleri ve yok edicilikleri bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyorlar?" paylaşımını yaptı.

TWİTTER'DAN TRUMP'A SANSÜR

Twitter, Trump'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı ""Dün gece, çoğu önemli eyaletlerde, Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği neredeyse tüm durumlarda, çoğu zaman sağlam bir şekilde liderlik ediyordum. Sonra sürpriz oy pusulaları sayıldıkça birer birer sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladılar" paylaşımını 'muhtemelen tartışmalı ve yanlış yönlendirici' olarak etiketledi.

İKİ KRİTİK EYALETTE BIDEN ÖNE GEÇTİ

Öte yandan, seçimin kaderine etki edecek iki eyaletten biri olan Michigan'da ABD Başkanı Trump önde gözüküyordu. Ancak Biden saat 17.00 itibariyle 0.1 puan öne geçti. Eyaletin 16 delegesi bulunuyor. Kritik eyaletlerden Wisconsin'da da Biden'ın öne geçtiği belirtiliyor.

ABD'de yapılan tüm anketlerin ortalaması Joe Biden'ı gösterse de, 2016'da tüm anket şirketleri dönemin Demokrat adayı Hillary Clinton'ın zaferine kesin gözüyle bakarken, Donald Trump'ın kazanacağını söyleyen ve tahmini tutan Trafalgar Grubu 2020 seçimleri için yeni bir anket yayımladı. Ankette, yapılan genel anketlerin aksine Trump'ın özellikle kritik eyaletlerde önde olduğu vurgulanarak, seçimlerden zaferle çıkma şansının olduğu belirtildi.

1964 yılından bu yana Florida'yı kazanan aday Başkanlık seçimini de kazandı. Trump'ın seçimi kazandığı açıklamaları yapılsa da, seçim sonuçlarının tamamının bugün açıklanamayacağı bilgisi aktarılıyor.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wyoming'de 3, Nebraska'da 4, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10, Utah'da 6, Texas'ta 38, Iowa'da 6, Idaho'da 4, Florida'dan 29, Montana'dan 3 ve Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırdı.

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Öte yandan Demokrat aday Biden, Washington DC'de 3, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7, California'da 55, Arizona'da 11, Maine'den 3, Hawaii'den 4, Minnesota'dan 10 ve Nebraska'dan 1 delegeyi aldı.

Böylece Trump, halen oy sayımı devam eden seçimlerde şu ana dek toplam 213 delegeye ulaşırken, rakibi Biden ise 238 delege kazandı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: SEÇİMİ ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da konuşma yapması beklenirken, Biden açıklama yaparken Twitter'dan "Biz giderek 'ARTIYORUZ', ama oylarımızı 'ÇALMAYA' çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece bir açıklama yapacağım. Büyük zafer" ifadelerini kullandı.

Twitter, Trump'ın 'seçimi çalmaya çalışıyorlar' ifadesine kısıtlama getirdi.

BIDEN: HARİKA HİSSEDİYORUZ

Demokratlar'ın adayı Joe Biden, Delaware'de kürsüye çıkarak seçmenlerine seslendi.

Biden, "Bugün buradayım, bu seçimi kazanmak için doğru yoldayız. Daha önce hiç kullanılmamış sayıda posta yoluyla oy kullanıldı. Her bir oy kullanımı sayılana kadar bekleyeceğiz. Arizona'yı kazandığımızla ilgili bilgi geldi. Minnesota ve Georgia'da da kazandığımıza dair bilgi geliyor.

Tabii ki oyların sayılması zaman alacak ama Pensilvanya'da da sayım bittiğinde kazanmış olacağız. Yarın sabaha kadar sonuçları öğrenmiş oluruz, belki biraz daha sürer.

Donald Trump kendini seçimi ilan etmiş gibi gösterebilir diye söylemiştik, halkın seçimi önemli olan. İnancınızı kaybetmeyin, bu yarışı kazanacağız." açıklamasında bulundu.