ABD seçimlerinde SON DAKİKA! Yüzde 14 farkla uyudular, akılalmaz bir tablo ile uyandılar

SON DAKİKA: BEYAZ SARAY'IN ÖNÜ KARIŞTI

ABD seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla ABD'de özellikle büyük kentlerde yağmalama olayları ve gösteriler bekleniyordu. Şimdiye kadar ortalık sakin. Ancak Beyaz Saray önünde Trump ile Biden taraftarları birbirine girdi. Beyaz Saray çevresindeki birçok cadde ve sokağın yanı sıra Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park ve arkasındaki Ellipse Park giriş çıkışa kapatıldı. Trump Tower'ın önünde ise onlarca Ulusal Muhafız kamyonu park edilerek bina korumaya alındı.

ABD SEÇİMLERİNE İTİRAZLAR ÇOK UZUN SÜRERSE NE OLUR?

ABD'de taraflar seçim sonrası yüzlerce itiraz ile mahkemelere gidiyor. İtirazlar yüzünden süreç uzar ve 20 Ocak'a kadar kazanan belli olmazsa Anayasa devreye giriyor: "Ölüm, istifa, azil, görevin gereklerini yerine getirememe ya da kriterlere uygunsuzluk sebepleriyle Başkanlık ya da Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek biri yoksa Temsilciler Meclisi Başkanı, başkanlığa vekalet eder." Bu durum uzak gözüküyor.





GÖZLER BİR YANDAN KONGRE SEÇİMLERİNDE

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, yalnızca Beyaz Saray için değil, Kongre'nin kon- trolü için de kıyasıyla bir yarış içinde. Şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 45'e, Cumhuriyetçiler 44'e yükseltti. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler 145 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 119 oldu. Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'daki 35 sandalye değişecek.

"GECE YÜZDE 14 FARKLA UYUDUK, SABAH YÜZDE 3'LE UYANDIK!"

Her Yerde Türk Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri ABD seçimlerindeki son dakika gelişmelerini A Haber'e anlatırken çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle 20 delege çıkarması ile seçimin sonucunu belirleyecek eyaletlerden olan Pensilvanya ile ilgili çarpıcı tespitlerini aktaran Tanyeri "Amerikalılar Pensilvanya'da gece Trump lehine yüzde 14 farkla uyudukları günün sabahına yüzde 3'e inmiş olarak uyandı" dedi.

"BARİ BİRKAÇ OY DA TRUMP'A ATSAYDINIZ"

Tanyeri "Yüzde 70'i açılmış oyların bir gece yüzde 3'e kadar Trump'a bir oy bile çıkmadan nasıl değişir? Binlerce oyun içerisinden 1 tane oy çıkmaz mı? Bari birkaç bin oy ad Trump lehine atsaydınız diye düşünüyor insanlar. Sahte oy, hile iddiaları ABD'de demorkatik ve adil seçim algısının, güvenin zedelenmesine neden oldu" dedi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

ABD seçimlerinde eğer Trump hile iddialarını ispat edemezse ve Biden Nevada'yı alırsa başkanlığa daha yakın isim olarak öne çıkacak