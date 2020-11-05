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| 'dan skandal karar! İşgalci 'a vurulan darbe sonrası hesabını kapattılar

, 'ın işgalci 'a indirdiği ağır darbe sonrası skandal bir karara imza attı. Gelen haberine göre; ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı 'un hesabını kapattı. Bayramov'un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının sebep olduğu belirtiliyor.

AA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 08:00 Son Güncelleme: 5.11.2020 08:05 ABONE OL
Son dakika | Twitter'dan skandal karar! İşgalci Ermenistan'a vurulan darbe sonrası hesabını kapattılar

Son dakika haberi: ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı. Dışişleri Bakanı Bayramov'un paylaşımlarının neden kapatıldığına dair detaylı bilgi bulunmazken, hesap üzerinde ''Hesap kapatılmıştır. Twitter, kurallara uymayan hesapları kapatır.'' ibaresi yer aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov

AZERBAYCAN'DAN İŞGALCİ ERMENİSTAN'A AĞIR DARBE

Bayramov'un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının sebep olmuş olabileceği düşünülüyor. Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda, Dağlık Karabağ'daki 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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Son dakika | Twitter'dan skandal karar! İşgalci Ermenistan'a vurulan darbe sonrası hesabını kapattılar
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