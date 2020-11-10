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! İlk antikor ilacının acil kullanımına izin çıktı!

Gelen haberine göre, ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), halen deney sürecinde olan ilk () antikor ilacı “Bamlanivimab’ın” acil durumlarda kullanılmasına izin verdi. İlacın, bağışıklık sistemine Covid-19 ile mücadelede yardımcı olması hedefleniyor.

İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:38 Son Güncelleme: 10.11.2020 13:57 ABONE OL
SON DAKİKA! İlk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin çıktı!

Son dakika haberi... ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), halen deney sürecinde olan ilk koronavirüs (Covid-19) antikor ilacı "Bamlanivimab'ın" acil durumlarda kullanılmasına izin verdi. İlacın, bağışıklık sistemine Covid-19 ile mücadelede yardımcı olması hedefleniyor.


BAMLANIVIMAB ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK

ABD, Covid-19 ile mücadele sürecinde en fazla pozitif vak'anın ve salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin bulunduğu ülke olarak kayıtlara geçmişti. ABD Gıda ve İlaç Kurumu ise Covid-19 ile mücadele sürecinde yeni bir karar aldı. Kurum, Eli Lilly tarafından üretilen ve halen deneysel süreci devam eden ilk Covid-19 antikor ilacı "Bamlanivimab'ın" acil durumlarda kullanılmasına izin verdi.


BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DESTEK OLMASI HEDEFLENİYOR

FDA tarafından yapılan açıklamada Bamlanivimab'ın; 12 yaşından büyük, hastaneye kaldırılması gerekmeyen, ilk ve orta dereceli pozitif vakalarda serum yolu ile tek sefer olmak üzere kullanılacak. Antikor ilacın, bağışıklık sisteminin Covid-19 ile mücadelesine destek olması hedeflenirken, tedavinin etkisine ve güvenilirliğine dair ek testler ise halen devam ediyor.



COVID-19'UN VÜCUTTAN ERKEN TEMİZLENMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Bamlanivimab'ın testleri sırasında elde edilen ilk verilere göre ilacın, Covid-19'un vücuttan daha erken temizlenmesine yardımcı olduğu ve hafif, orta dereceli vak'aların hastaneye kaldırılmasını engelleyebileceği kayda geçti.



AŞI ÇALIŞMALARI SÜRECİNDE COVİD-19 İLE MÜCADELEYE DESTEK VERECEK

Öte yandan testler sırasında ilacın, hastanede tedavi gören hastalar üzerinde etkisinin olmadığı gözlendi. Uzmanlar ise üretilen ilaçların, korona salgınına karşı aşı geliştirilmesi sürecinde Covid-19 ile mücadeleye destek sağlayacağını ifade ediyor.

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SON DAKİKA! İlk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin çıktı!
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