SON DAKİKA! İlk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin çıktı!

Son dakika haberi... ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), halen deney sürecinde olan ilk koronavirüs (Covid-19) antikor ilacı "Bamlanivimab'ın" acil durumlarda kullanılmasına izin verdi. İlacın, bağışıklık sistemine Covid-19 ile mücadelede yardımcı olması hedefleniyor.
BAMLANIVIMAB ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK
ABD, Covid-19 ile mücadele sürecinde en fazla pozitif vak'anın ve salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin bulunduğu ülke olarak kayıtlara geçmişti. ABD Gıda ve İlaç Kurumu ise Covid-19 ile mücadele sürecinde yeni bir karar aldı. Kurum, Eli Lilly tarafından üretilen ve halen deneysel süreci devam eden ilk Covid-19 antikor ilacı "Bamlanivimab'ın" acil durumlarda kullanılmasına izin verdi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DESTEK OLMASI HEDEFLENİYOR
FDA tarafından yapılan açıklamada Bamlanivimab'ın; 12 yaşından büyük, hastaneye kaldırılması gerekmeyen, ilk ve orta dereceli pozitif vakalarda serum yolu ile tek sefer olmak üzere kullanılacak. Antikor ilacın, bağışıklık sisteminin Covid-19 ile mücadelesine destek olması hedeflenirken, tedavinin etkisine ve güvenilirliğine dair ek testler ise halen devam ediyor.
COVID-19'UN VÜCUTTAN ERKEN TEMİZLENMESİNE YARDIMCI OLUYOR
Bamlanivimab'ın testleri sırasında elde edilen ilk verilere göre ilacın, Covid-19'un vücuttan daha erken temizlenmesine yardımcı olduğu ve hafif, orta dereceli vak'aların hastaneye kaldırılmasını engelleyebileceği kayda geçti.
AŞI ÇALIŞMALARI SÜRECİNDE COVİD-19 İLE MÜCADELEYE DESTEK VERECEK
Öte yandan testler sırasında ilacın, hastanede tedavi gören hastalar üzerinde etkisinin olmadığı gözlendi. Uzmanlar ise üretilen ilaçların, korona salgınına karşı aşı geliştirilmesi sürecinde Covid-19 ile mücadeleye destek sağlayacağını ifade ediyor.Fauci: ABD'de koronavirüs aşısının dağıtımına yıl sonuna kadar başlanabilir Trump ‘Koronavirüs aşısı’ için tarih verdi ve hangi ilacın Covid-19’a iyi geldiğini açıkladı