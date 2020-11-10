SON DAKİKA! İlk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin çıktı!





BAMLANIVIMAB ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK

ABD, Covid-19 ile mücadele sürecinde en fazla pozitif vak'anın ve salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin bulunduğu ülke olarak kayıtlara geçmişti. ABD Gıda ve İlaç Kurumu ise Covid-19 ile mücadele sürecinde yeni bir karar aldı. Kurum, Eli Lilly tarafından üretilen ve halen deneysel süreci devam eden ilk Covid-19 antikor ilacı "Bamlanivimab'ın" acil durumlarda kullanılmasına izin verdi.