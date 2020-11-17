ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rum Patrikhanesi ziyaret etti

Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşme yapmak üzere Fener Rum Patrikasine gelerek Patrik Bartholomeos ile görüştü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşiktaş'ta kaldığı otelden yoğun güvenlik önlemleri altında çıktı. Pompeo, buradan Balatta bulunan Fener Rum Patrikanesi'ne geldi. Pompeo'nun Patrik Bartholomeos ile görüşmesi bekleniyor. Pompeo'nun görüşmenin ardından Rüstem Paşa Camisini ziyareti de bekleniyor.

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