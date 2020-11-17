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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rum Patrikhanesi ziyaret etti

ABD ve heyeti saat 10.40 sıralarında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne geldi. Pompeo’yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Pompeo’nun ABD bayraklı maske taktığı görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:20 Son Güncelleme: 17.11.2020 11:27 ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rum Patrikhanesi ziyaret etti

Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşme yapmak üzere Fener Rum Patrikasine gelerek Patrik Bartholomeos ile görüştü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşiktaş'ta kaldığı otelden yoğun güvenlik önlemleri altında çıktı. Pompeo, buradan Balatta bulunan Fener Rum Patrikanesi'ne geldi. Pompeo'nun Patrik Bartholomeos ile görüşmesi bekleniyor. Pompeo'nun görüşmenin ardından Rüstem Paşa Camisini ziyareti de bekleniyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rum Patrikhanesi ziyaret etti
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