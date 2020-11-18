Yunan medyasında panik! Azerbaycan, Pakistan ve Libya KKTC'yi tanıyabilir

Türkiye'nin sınırın ötesindeki hamleleri, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs cephesini korkutmaya devam ediyor.

Son olarak Yunan medyasından İnfognomonpolitics isimli yayın organı, Türkiye'nin son dönemde yardımlarını esirgemediği Azerbaycan, Libya, Pakistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini resmi olarak tanıyabileceğini yazdı.

YUNANI, AZERBAYCAN, LİBYA VE PAKİSTAN KUZEY KIBRIS'I TANIYABİLİR KORKUSU SARDI

Böyle bir durumda KKTC'nin, karşı önlemlerin yanı sıra bir üye devlet statüsünden ve Avrupa Birliği'nin nüfuz kullanımından yararlanabileceğini söyleyen yayın organı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ulusal çapta alarm vermeye çağırdı.

YASAL KORUMA SAĞLAYALIM ÖNERİSİNDE BULUNULDU

Ayrıca haberde Türkiye'nin uydusu olarak nitelendirilen Azerbaycan, Pakistan ve Libya'nın Kuzey Kıbrıs'ı resmi olarak tanımaması için, AB ile eşgüdümlü bir yasal koruma sağlanması gerektiği de ifade edildi.