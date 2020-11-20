Son dakika haberi: Corona virüs aşısı ile ilgili yeni gelişme! Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Acil kullanıma uygun...

VİRÜSE KARŞI YÜZDE 95 ETKİLİ!

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.

Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği ve FDA'nın gerekli güvenlik kriterlerini karşıladığı belirtilmişti.

Pfizer, 2020'de aşıdan 50 milyon, 2021'in sonuna kadar da 1,3 milyar doz üretilmesini planlıyor.

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