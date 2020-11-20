Son dakika haberi: Corona virüs aşısı ile ilgili yeni gelişme! Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Acil kullanıma uygun...

Son dakika haberi: Tüm dünya corona virüs aşı çalışmalarından gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Türk Bİlim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen son dakika haber göre; Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanıma izin verilmesini istedi. İşte son dakika haberin detayları...
ACİL KULLANIMA UYGUN!
Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, aşının koruma özelliğinin yanı sıra iyi bir güvenlik kaydına sahip olmasının, acil kullanıma uygun olduğu anlamına geldiğini açıkladı.
Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başladı.
VİRÜSE KARŞI YÜZDE 95 ETKİLİ!
Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.
Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği ve FDA'nın gerekli güvenlik kriterlerini karşıladığı belirtilmişti.
Pfizer, 2020'de aşıdan 50 milyon, 2021'in sonuna kadar da 1,3 milyar doz üretilmesini planlıyor.Son dakika haberi: Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş açıklama! Corona virüs aşısı ne zaman gelecek? SON DAKİKA HABERLERİ! Corona aşısı fiyatı ne kadar? Pfizer - BioNTech coronavirüs aşısı fiyatı ne kadar olacak?