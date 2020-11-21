Son dakika: İsrail'in üst düzey isminden FETÖ'cü Enes Kanter'e ziyaret! Küstah açıklama...

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, FETÖ'ye mensup olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Enes Kanter'i ziyaret etti.

Gilad Erdan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Erdoğan'ı eleştirdiği için ağır bedel ödeyen Kanter'le buluştum. Antisemitizmle mücadelede işbirliğini, Yahudi ve Müslümanlar için İsrail'de basketbol kampı kurmayı konuştuk" ifadelerini kullandı.

ENES KANTER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ BULUNUYOR

Enes Kanter, FETÖ'nün ABD yapılanması içinde yer alıyor ve hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılmış soruşturma ve hakkında kırmızı bülten talebi bulunuyor.

Enes Kanter'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuş ve Twitter hesabında kendisini ''Hizmetin Hizmetkarı'' olarak tanımlamıştı.

Kanter, her platformda FETÖ'ye ve sık sık Pennsylvania'da ziyaret ettiği terörist başı Fetullah Gülen'e açıkça destek vermeye devam ediyor.

KANTER: "ENES KANTER, BİR TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞINI AÇIKÇA DESTEKLİYOR"

Enes Kanter, ocak ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan lig maçına, hayati tehlikesi olduğunu ileri sürerek gitmediğini iddia etmiş ancak o dönemde formasını giydiği New York Knicks olayın vize sorunundan kaynaklandığını açıklamıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da hayati tehlikesinin olduğu gerekçesiyle İngiltere'ye gitmediği yönünde açıklama yapan Kanter'e sert tepki göstermiş ve Twitter hesabından Enes Kanter'in bu yöndeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Türkoğlu, "FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir" ifadelerine yer vermişti.

Türkoğlu, ABD merkezli spor kanalı ESPN'de yayınlanan E:60 programına yaptığı açıklamada ise "Enes Kanter, bir terör örgütü elebaşını açıkça destekliyor. Terör örgütlerinin destekçilerine mesaj göndermem. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim, dikkatli olmaları. E:60'a konuşuyorum çünkü Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Kanter ve FETÖ elebaşı konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, NBA platformunu bir terör örgütünün propagandası için kullanıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapmıştı.

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