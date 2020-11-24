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Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması! Ermenistan da kazanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. Çavuşoğlu, " işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak." dedi.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 20:00 Son Güncelleme: 24.11.2020 20:33 ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a ait toprakları işgal eden ve uğradığı bozgunla savaşı kaybeden Ermenistan hakkında önemli açıklama geldi.

Çavuşoğlu, sürecin normalleşmesi adına yaptığı açıklamada "Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz. Bu koridorun açılmasıyla Ermenistan ticaretten nasıl faydalanacak bunlara odaklanması lazım." ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika Ermenistan açıklaması! Ermenistan da kazanacak
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