Fransa'da skandal karar! AA Foto Muhabirinin yaralanmasına neden olan polis şiddetine takipsizlik

YALÇIN'IN YARALANMASI

Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla 5 Aralık 2019'da düzenlenen gösteriyi yakından takip eden Yalçın, Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda eylemcilerin bir kapıyı ateşe verdiği olayın fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada plastik bombanın parçalarının maskesini delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.

Daha sonra Cochin Hastanesine kaldırılan Yalçın, yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Yalçın, bir gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Ülkede, başta Paris'te olmak üzere emeklilik reformunu protesto eden on binlerce göstericiyle polis arasında yer yer arbede yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye verdikleri zarar ve bazı araçları ateşe vermesi üzerine polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra 2 gazeteci ve 1 gösterici yaralanmıştı.