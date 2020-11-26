Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmüştür" denildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



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