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Son dakika: Bakan , ’le görüştü

Son dakika haberi: Mevlüt , ’le görüştü.

İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:48 Son Güncelleme: 26.11.2020 12:23 ABONE OL
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmüştür" denildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüştü
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