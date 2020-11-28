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'den İranlı bilim adamı Fahrizade suikastına ilişkin son dakika açıklaması!

'den dünya gündemine bomba gibi düşen İranlı nükleer bilimci suikastı hakkında son dakika açıklaması geldi. İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin fikrinin olmadığını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 21:41 Son Güncelleme: 28.11.2020 22:17 ABONE OL
İsrail'den İranlı bilim adamı Fahrizade suikastına ilişkin son dakika açıklaması!

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen Bakan Hanegbi İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Fahrizade'nin öldürüldüğü saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının arkasında İsrail'in olduğu yönündeki haberlere ilişkin Hanegbi, "Kimin yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Sorumlu olduğum için dudaklarım mühürlenmiş değil, gerçekten hiçbir fikrim yok." ifadesini kullandı.

İranlı yetkililer, Fahrizade suikastının ardında İsrail'in olduğuna yönelik açıklamalar yaparken Başbakan Netanyahu bu konuda yorum yapmayı reddetmişti.

Son dakika: İran'ın en kritik ismi Muhsin Fahrizade suikasti sonrası Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor...

NETANYAHU 'BU İSMİ UNUTMAYIN' DEMİŞTİ

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret etmiş ve "Bu ismi unutmayın." demişti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Son dakika: İran'ın en kritik ismi Muhsin Fahrizade suikasti sonrası Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor...
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İsrail'den İranlı bilim adamı Fahrizade suikastına ilişkin son dakika açıklaması!
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