Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Ortadoğu'da sular ısınıyor! ABD'den savaş gemisine acil 'geri dön' çağrısı

Son dakika haberi: Ortadoğu'da sular ısınıyor! 'den savaş gemisine acil 'geri dön' çağrısı

Dünyayı sarsan  nükleer programın kritik isimlerinden 'nin öldürülmesinden sonra Ortadoğu'da sular ısınıyor. Hindistan Donanması ile Malabar Tatbikatı'na katılmak üzere Körfez'den ayrılan 'nin "USS Nimitz" uçak gemisine acil geri dön çağrısı yapıldı...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 09:28 Son Güncelleme: 28.11.2020 09:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Ortadoğu'da sular ısınıyor! ABD'den savaş gemisine acil 'geri dön' çağrısı

ABD Donanmasından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir savunma yetkilisi, Nimitz gemisinin beraberindeki savaş gemileri ile Orta Doğu'ya geri döndüğünü söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Irak ile Afganistan'daki Amerikan askeri sayısının 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500'e düşürüleceğini hatırlatarak, geminin bölgedeki Amerikan birliklerine destek sağlayacağını belirtti.

SUİKAST ÖNCESİ EMİR VERİLMİŞ

Yetkilinin, gemiye geri dönmesi emrinin İran nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden önce verildiğini ifade etmesi dikkat çekti.Muhsin Fahrizade uğradığı suikastta hayatını kaybetti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran'ın nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İran’ın nükleer programının mimarı öldürüldü Son dakika: İran'ın en kritik ismi Muhsin Fahrizade suikasti sonrası Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ortadoğu'da sular ısınıyor! ABD'den savaş gemisine acil 'geri dön' çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA