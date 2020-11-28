Son dakika: Elindeki antifrizi asansörde test edince alevler içinde kaldı! Korku dolu anlar kamerada...

Rusya'dan gelen görüntüler hayretlere düşürdü. Antifriz alan bir kişi, asansöre bindi. Asansörde ağzında sigarada görülen şahıs, elindeki antifrizi test etmek istedi.

Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı | Video

Cebinden çıkardığı çakmağı ateşledikten sonra antifriz dolu kutuya yanaştıran şahıs daracık asansörde alevler içinde kaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın ne yapacağını şaşırdığı görülüyor. Panikle ateşi söndürmek isteyen şahıs eli ve ayakları ile ateşi söndürmeye çalışsa da başarılı olamıyor.

Asansörün durmasıyla kendisini can havliyle dışarı atan kişi bu kez de paçalarından alev alıyor. Kamera görüntüleri burada sona eriyor.

Şahsın sağlık durumu henüz bilinmiyor.

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