Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den İsrail'e suçlama

Son dakika haberi: İran nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikastla öldürülmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.

"SUİKAST İRAN'IN BAŞARILARINI ENGELLEYEMECEK"

İran lideri Ruhani konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehit Fahrizade'nin öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösteriyor. suikastin İran'ın başarılarını engelleyemeyecek"ifadelerine yer verdi. Öte yandan, İran Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu hayatını yitirdiğini bildirmiş, olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirmişti.

İRAN'DAN NET MESAJ

Muhsin Fahrizade öldürülmesi Ortadoğu'da gerimi tırmandırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, suikasttan İsrail'i sorumlu tutttu. Selami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanlığını da yürüten Fahrizade'nin bugün Tahran'a bağlı Abser ilçesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in, İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, İsrail'e yönelik tehdit içerikli şu ifadeleri kullandı: "Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik."

NETANYAHU ONU İŞARET ETMİŞTİ

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de İsrail istihbarat servisi Mossad'ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade'nin Amad isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve "Bu ismi unutmayın" ifadesini kullanmıştı.

İran’ın nükleer programının mimarı öldürüldü

Son dakika: İran'ın en kritik ismi Muhsin Fahrizade suikasti sonrası Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor...

Son dakika haberi: Ortadoğu'da sular ısınıyor! ABD'den savaş gemisine acil 'geri dön' çağrısı