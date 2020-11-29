İran’da son 24 saatte 12 bin 950 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 389 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 47 bin 874'e yükseldi.

Ülkede 389 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 47 bin 874'e çıktı. Ülkede 12 bin 950 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 948 bin 749'a ulaştığı açıklandı.

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