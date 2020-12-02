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Cumhurbaşkanı , 'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı tarihini "" ilan etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 10 Kasım tarihinin "Zafer Günü" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar aldı.

AA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 13:02 Son Güncelleme: 2.12.2020 13:14 ABONE OL
Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Azerbaycan'da, 10 Kasım tarihi Zafer Günü ilan edildi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tarihini "Zafer Günü" ilan etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 10 Kasım tarihinin "Zafer Günü" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar aldı.

Aliyev ayrıca Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı gün olan 27 Eylül'ü de şehitleri "Anma Günü" olarak belirledi.

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

BAKÜ'DE ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENECEK

Bakü'de, Azerbaycan ordusunun elde ettiği zafer dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirilecek.

Başkentteki ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek törende Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar sergilenecek. Törenin tarihi konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Azerbaycan'da, 10 Kasım tarihi "Zafer Günü" ilan edildi!
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