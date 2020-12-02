Son dakika haberi: Ermeni siyasetçiden itiraf gibi açıklama: "Rüya görmek, Ermenistan’ın yaşam stratejisidir"

PAŞİNYAN'A SERT ELEŞTİRİLER

Ermenistan'ın uzun süre işgal ettiği Karabağ ile ilgili müzakerelere 1991-1997 yıllarında katılan Liparityan, BBC'ye verdiği mülakatta, Ermenistan'ın Karabağ politikalarına ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Karabağ konusunun iki ana unsuru olduğunu anlatan Liparityan, "Bunlar, Dağlık Karabağ'ın statüsü ve Azerbaycan'a ait olup Ermenistan güçlerinin kontrolü altında olan 7 bölgenin durumu. Uluslararası toplum, bize 30 yıldır Karabağ'ın bağımsızlığını tanımayacağını söyledi." diye konuştu.

Türkiye, Rusya, ABD, Fransa ve İran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü üzerinden seçenekler sunduğunu belirten Liparityan, "Dünyada hiç kimse bu yedi bölgeyi tutacağımızı beklemiyordu. Her zaman belirli koşullar altında geri verilmelerini bekliyorlardı." dedi.

UZLAŞMAYA GİDEN SÜRECİ NE KADAR UZATTIYSAK SAVAŞ O KADAR YAKLAŞTI

Bu şartları kabul etmenin Ermenistan için adil olup olmadığının bir önemi bulunmadığına işaret eden Liparityan, "Ermenistan için adil olup olmaması onların sorunu değil. Azerbaycan'ın zaman içerisinde askeri güç ve çeşitli kaynaklar açısından güçlendiğini de unutmamak gerekiyor. Uzlaşmaya giden süreci ne kadar uzattıysak, savaş o kadar yaklaştı ve bu savaşı kazanma şansımız da o kadar azaldı." değerlendirmesinde bulundu.